Con Ben e Impatto Zero® viaggi leggero

Attenzione all’ambiente, responsabilità e tutela sono le parole chiave che uniscono Ben, la nuova polizza auto lanciata da Direct Line, e Impatto Zero®, il progetto che, primo in Italia, calcola, riduce e compensa le emissioni di CO2 generate dalle attività umane. Per i primi 300 automobilisti attenti all’ambiente e alla qualità dell’aria che sottoscriveranno una nuova polizza di assicurazione, Ben ha riservato la resa a Impatto Zero® dei primi 10.000 km percorsi delle loro auto: grazie all’adesione al progetto Impatto Zero®, infatti, verranno compensate le emissioni di CO2 mediante crediti di carbonio derivanti da interventi di creazione e tutela di foreste in crescita in Costa Rica. Questo significa che le persone che sceglieranno la polizza Ben tramite lifegate.it oppure tramite la campagna pubblicitaria online contribuiranno alla creazione e tutela di oltre 100.000 metri quadri di foreste, l’equivalente di oltre 13 campi da calcio. Le stime più recenti considerano che i km percorsi mediamente dagli automobilisti italiani in un anno siano proprio 10.000: se rientri in questa media, significa che l’impatto annuale dei tuoi viaggi in auto sarà interamente compensato! Se invece percorri più km o, viceversa, meno, Ben e Impatto Zero® alleggeriranno comunque di 10.000 km il tuo peso sull’ambiente. Con l’invito, in ogni caso, a scegliere i mezzi pubblici, i percorsi a piedi o la bicicletta quando possibile, per essere ancora più virtuoso. Lo spirito green di Ben risponde alla volontà di dare un riscontro concreto all’attenzione dei consumatori verso le tematiche della sostenibilità e, in particolare, della mobilità sostenibile, un tema sempre più sentito a livello globale. Ben è una polizza auto 100% online, che sostituisce l’invio tramite posta tradizionale e l’utilizzo di moduli cartacei con l’invio via email di foto o scansioni. Per calcolare un preventivo bastano pochi click e una manciata di secondi grazie al semplice, rapido ed ecologico servizio di preventivi online, collegato alla banca dati nazionale di ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); l’inserimento della targa dell’auto e della data di nascita del proprietario permettono di recuperare velocemente una serie di informazioni già disponibili, per far risparmiare oltre al portafoglio anche il tempo, grazie alla possibilità di ottenere tutte le informazioni necessarie comodamente su www.benassicura.it da computer, smartphone o tablet, in perfetto stile digitale, ideale per guidatori di ultima generazione che si affidano al web per ogni necessità. In caso di incidente, i clienti di Ben possono contare sulla professionalità e l’eccellenza del servizio di assistenza sinistri di Direct Line, ai livelli più alti del mercato.

informazione redazionale