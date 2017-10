Benvenuti nell’era dei commons collaborativi

La lectio magistralis di Jeremy Rifkin durante la presentazione del Bilancio di Sostenibilità 2013 del Gruppo Unipol è motivo di riflessione. L'economista ipotizza la nascita di una nuova società, più democratica e di una nuova economia, sostenibile e lontana dal capitalismo. La terza rivoluzione industriale, che aiuterà l'uomo a combattere il cambiamento climatico. Si tratta di una cambiamento che sta già avvenendo, in questo momento, grazie alle nuove tecnologie e a quelle che Rifkin definisce l'internet delle comunicazioni, l'internet dell'energia e l'internet dei trasporti. Una gigantesca rete globale che farà scorrere miliardi di dati in ogni momento e a disposizione di tutta l'umanità. Ognuno di noi potrà così produrre ciò di cui ha bisogno al minor costo possibile e con il minor impiego di energia e materiali. Ci verranno in aiuto tecnologie che già esistono, come la stampa in 3D, alimentate con energia rinnovabile prodotta da migliaia di piccoli impianti solari ed eolici residenziali e trasportate con mezzi in condivisione su reti gestite in maniera intelligente.

Ho parlato con il vostro Presidente del Consiglio che ha spiegato di voler puntare sulla digitalizzazione del Paese", racconta l'economista. “Questa è un'ottima cosa, solo però se slegata dai combustibili fossili e dalla tecnologia del secolo scorso”. Se l'Italia non cambia oggi il modo di produrre energia e punta sull'innovazione “si perderanno intere generazioni di giovani.