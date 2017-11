biocarburanti critico

l'energia da agricoltura è uno dei focus principali di Vegetalia, per approfondire le diverse opportunità di business per le aziende agricole italiane.

Però...

Qualche anno fa il governo olandese decise di convertire gran parte degli impianti elettrici a biocarburante, destinando molti finanziamenti, e sull'onda dell'entusiasmo le aziende realizzarono anche generatori che funzionano solo a olio di palma.

Quello che era un sogno si è però rapidamente trasformato in un incubo perché si è scoperto che mentre il cielo sopra Amsterdam si faceva ancor più pulito grazie al biofuel, l'Indonesia, dalle cui foreste arrivava buona parte dell'olio di palma utilizzato, saliva invece al terzo posto nella classifica mondiale di produzione di anidride carbonica, dietro i grandi inquinatori Stati Uniti e Cina.

Per far spazio alle coltivazioni di palma sono stati infatti distrutti ettari e ettari di foresta pluviale, bruciate torbiere che hanno immesso in atmosfera grandissime quantità di CO2.

Le contraddizioni legate all'uso dei biocarburanti, del resto, non sono nuove. La stessa Unione Europea, dopo aver emanato una prima direttiva nella quale chiedeva agli stati membri di raggiungere una miscela che contenesse almeno il 5% di carburante bio, sta ora ripensandoci su.

Il problema - spiegano alla Agenzia ambientale di Copenaghen - è che per ottenere un utilizzo davvero ecocompatibile bisogna tenere in conto l'intero ciclo produttivo. Quindi, primo consiglio: sì ai biocarburanti, purché anche questi... made in Italy!