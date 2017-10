Biodiversità oltre confine. Come si tutela visitando Expo Milano 2015

All’interno dell’esposizione universale di Milano c’è un luogo interamente dedicato all’agricoltura biologica e alla biodiversità (agricola e non solo). Si chiama Biodiversity Park, Parco della Biodiversità ed è un’area di 8.500 metri quadrati realizzata da BolognaFiere per porre l’accento sull’importanza della diversità biologica come valore universale da tutelare ovunque nel mondo, in Italia come oltre confine, per la sicurezza alimentare e per la nostra stessa sopravvivenza.