Nagoya, la Terra sarà più protetta

L'accordo "Al summit sulla biodiversità di Nagoya è nata una nuova era per vivere in armonia con la Natura". Questo il titolo del comunicato che ha annunciato il raggiungimento di un accordo alla Conferenza sulla biodiversità di Nagoya. Tutti i 193 paesi partecipanti hanno espresso soddisfazione per il compromesso raggiunto sulle iniziative necessarie a rallentare la sparizione di numerose specie. In questo senso va la decisione di aumentare la superficie delle aree oceaniche protette passa dall'1 al 10 per cento; mentre quelle terrestri passano dal 13 al 17 per cento. Il presidente della Conferenza e ministro dell'Ambiente del Governo giapponese, Ryu Matsumoto, ha dichiarato: "il risultato di questo incontro è il frutto di duro lavoro, della disponibilità al compromesso e una di una reale preoccupazione per il futuro del nostro Pianeta. Grazie a questo importante risultato, possiamo iniziare a costruire una relazione armonica con la Terra, verso il futuro". Anche il rappresentante europeo, Karl Falkenberg, si è definito entusiasta per il buon risultato raggiunto che servirà a "migliorare la qualità della vita di molte persone". Gli ultimi aggiornamenti 28/10/2010 - Anche Indiana Jones, ovvero il grande Harrison Ford, è arrivato a Nagoya per spingere i delegati a raggiungere risultati concreti e ambiziosi. "La mia sensazione è che questi negoziati siano particolarmente difficili, si tratta di questioni complicate ma sono fiducioso che avremo un pacchetto molto forte alla fine dell'incontro" ha dichiarato Ford che alla Conferenza sulla biodiversità è giunto in qualità di vicepresidente nel Consiglio di Amministrazione di Conservation International. 26/10/2010 - L'Italia ha deciso di stanziare cento milioni di euro per sostenere gli sforzi contro la deforestazione nei Paesi in via di sviluppo. E' il contributo annunciato oggi dal ministro dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo a conclusione della riunione ministeriale che ha visto la partecipazione di 69 paesi tra cui Stati Uniti, Giappone, Brasile e Indonesia. L'obiettivo è ridurre le emissioni di gas nocivi causate dalla deforestazione e dal degrado delle aree boschive. "La protezione delle foreste deve essere una priorità della comunità internazionale dal momento che la deforestazione è ritenuta la causa di circa il 20 per cento delle emissioni mondiali di gas all'origine dell'effetto serra e del surriscaldamento del pianeta. La Partnership è lo strumento giusto per perseguire questi obiettivi" ha dichiarato il ministro italiano. 21/10/2010 - I danni arrecati ogni anno al capitale naturale come foreste, paludi e praterie ammontano tra i 2 e i 4 mila miliardi di dollari. E' questa la cifra stimata dalle Nazioni Unite durante un incontro tenutosi all'interno della COP 10 in svolgimento a Nagoya. Questa stima risponde solo parzialmente all'esigenza espressa da molti delegati e ricercatori di conferire un valore economico all'intero patrimonio naturale presente sulla Terra. E' da diversi anni ormai che si cerca di creare una sorta di prodotto interno lordo (PIL) della natura in modo da spingere anche il settore del commercio a valutare correttamente i costi e i benefici derivanti da un atto (per esempio di deforestazione) che inevitabilmente ha ripercussioni sull'ecosistema in generale. Secondo Pavan Sukhdev, presidente de The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB), l'iniziativa creata dall'ONU proprio per portare avanti tale iniziativa, ha dichiarato: "Purtroppo, l'assenza di una lente economica che dia visibilità a questa triste realtà ha fatto sì che quest'argomento venisse trattato con troppa leggerezza sia dai politici che dafli economisti". L'ultimo rapporto del TEEB pubblicato quest'anno ha tentato di rendere meno invisibili questi aspetti. Per esempio, se si dimezzasse la deforestazione da qui al 2030, si potrebbero evitare danni derivanti dai cambiamenti climatici pari a 3.700 miliardi di dollari. Molte economie emergenti hanno trovato nel TEEB una guida da seguire per proteggere le proprie risorse naturali. Il delegato brasiliano ha affermato che il gigante latinoamericano si sta adeguando al modello di sviluppo sostenibile invocato dalle Nazioni Unite, specialmente per proteggere il polmone del Pianeta: la foresta amazzonica. La Conferenza. Cos'è? Fissare i venti obiettivi strategici del prossimo decennio per contrastare la perdita della biodiversità biologica. È questo lo scopo principale della decima Conferenza delle Parti (COP 10) della Convenzione sulla Biodiversità delle Nazioni Unite che ha aperto oggi i battenti a Nagoya, Giappone, e che fino al 29 ottobre vedrà impegnati ottomila delegati provenienti da 193 paesi. Secondo gli scienziati e gli entomologi di mezzo mondo, infatti, la Terra starebbe perdendo la propria biodiversità ad un ritmo mille volte superiore alla media storica. Tutto ciò nonostante il Summit mondiale sullo sviluppo di Johannesburg del 2002 avesse fissato nel 2010, anno della biodiversità, il tempo massimo per ridurre ed invertire questa tendenza. Purtroppo, questo traguardo non solo non è stato raggiunto ma si è anche allontanato come dichiarato dallo stesso Segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon il 22 settembre: "La perdita della biodiversità sta accelerando". I nuovi target di riferimento, dunque, sono ora fissati al 2020 ma i contenuti del futuro accordo sono ancora da definire. Tra le maggiori difficoltà per giungere ad un'intesa globale vi è la spartizione di alcune risorse naturali presenti nei Paesi in via di sviluppo (PVS). È il caso, ad esempio, dei farmaci anticancro prodotti con la pervinca rosa del Madagascar e che le aziende farmaceutiche coltivano ricavandone grandi profitti personali ma lasciando solo una minima parte all'isola africana. In pratica, i PVS si battono per ricevere una maggior tutela delle proprie risorse e maggiori benefici derivanti dal loro sfruttamento.