Bisogna fermare la Asia Pulp & Paper

Anche ai non addetti ai lavori, la sigla App ormai suona familiare. Vuol dire Asia Pulp & Paper e si tratta del gigante nella produzione cartiera spesso criticato per le sue attività a dir poco ambigue tenute soprattutto in Indonesia. Questo episodio non fa eccezione. Secondo Greenpeace, la App - in particolare la cartiera di Indah Kiat Peraweng - sta infrangendo ogni tipo di legge, locale e internazionale, sulla protezione delle specie forestali a rischio. Nel 2001 il governo indonesiano ha reso illegale lo sfruttamento e il commercio del ramino, uno dei legni più preziosi al mondo, ma negli ultimi dieci anni il colosso della carta avrebbe deforestato almeno 180mila ettari di torbiere a Sumatra e mischiato il ramino con altri tipi di tronchi. Ma non è tutto. Proprio le torbiere rappresentano l'habitat ideale della tigre di Sumatra, di cui restano solo 400 esemplari in natura. Per preoteggerli, Greenpeace ha chiesto alle aziende che ancora si riforniscono dalla App (National Geographic, Danone, Wal Mart, Xerox) di smettere di acquistare legno proveniente dalla cartiera incriminata. Diamogli una mano.