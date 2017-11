“Bon ton” antincendio

Il 60% degli incendi è di natura dolosa: i roghi sono appiccati intenzionalmente da"piromani" spesso collegati alla criminalità organizzata che specula sulla gestione delle aree bruciate. Il 35% degli incendi, invece, è causato da negligenza, da comportamenti poco attenti ed imprudenti. I roghi del 2004. In Italia i boschi ricoprono 9.800.000 ettari del territorio, circa il 32% dell'intera superficie nazionale. Nel 2004 si sono verificati 6.428 incendi boschivi su un'area di 60.176 ettari, di cui 20.866 boscati. Nel 2003 si erano registrati 9.697 incendi su un'area di 91.085 ettari, di cui 44.064 boscati. Rispetto al 2003, dunque, il numero degli incendi e dell'area interessata è diminuito del 34%; in particolare la superficie boscata ha avuto una contrazione del 53%. Calabria, Sicilia e Sardegna sono state le regioni più colpite dagli incendi nel 2004; in Veneto, invece, il minor numero di incendi. Dal Corpo Forestale il monito a: - Non accendere fuochi fuori delle aree attrezzate:è pericoloso e vietato; - Non gettare mozziconi di sigaretta o fiammiferi ancora accesi nelle aree verdi, o quando si viaggia in auto o in treno; - Gettare i rifiuti negli appositi contenitori :i rifiuti abbandonati possono prendere fuoco; - Non parcheggiare le automobili in zone ricoperte da erba secca: il calore della marmitta catalitica potrebbe incendiarle; - Non bloccare le strade fermandosi a guardare le fiamme: potrebbe intralciare l'arrivo dei mezzi di soccorso e le operazioni di spegnimento; - Chiamare il 1515 del Corpo Forestale dello Stato per interventi tempestivi! Anche il Wwf ha stilato un "bon ton" antincendio. Anche il Wwf ha stilato un "bon ton" antincendio. - Non accendere fuochi in natura, nemmeno sulle spiagge. A parte i rischi che si possono correre - basta una semplice fiammella per appiccare un incendio - è anche di cattivo gusto lasciare un prato, una radura, un tratto di sabbia bruciacchiato o con i resti anneriti. - In caso di fuochi per cucinare all'aperto, utilizzare spazi liberi da vegetazione e riparati da sassi e massi. In caso di vento, rinunciare a cuocere. Non si muore mangiando cibi freddi. - Lo stesso vale per barbecue interni a giardini o all'aperto. Una simpatica serata può trasformarsi in un danno grave all'ambiente. Limitarsi a queste serate soltanto in situazioni favorevoli e quindi senza vento, in luoghi lontani da vegetazione o comunque controllabili - Ognuno di noi oltre a rinunciare in prima persona può convincere anche amici e parenti a fare altrettanto. - Allo stesso tempo, ognuno di noi può e deve allertare le forze di polizia in caso di manifestazioni pubbliche o private ad alto rischio (senza sentirsi una spia) Accanto al bon ton il Wwf ha avanzato anche alcune richieste: - aumentare sorveglianza aree protette, coinvolgendo anche volontariato (tra cui boy-scout) - aumentare mezzi di spegnimento aree protette più sensibili; vietare i fuochi d'artificio nei mesi estivi, tipici in moltissime feste paesane, o in ogni caso regolamentarli.