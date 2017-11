Bracconaggio, Il turismo africano perde gli elefanti e milioni di dollari l’anno

Il turismo in Africa ha perso 25 milioni di dollari l’anno per l’uccisione illegale di elefanti: 250 milioni di dollari in dieci anni. A tanto i mancati introiti del settore turistico africano, secondo uno studio pubblicato pochi giorni fa da Nature. Nove milioni di dollari per le spese vive che sarebbero state sostenute dai turisti se avessero scelto di visitare il continente africano per ammirarne i pachidermi, mentre 16 milioni è la cifra persa dalle aziende turistiche per il calo del flusso turistico previsto.

I parametri della ricerca sugli elefanti e il turismo in Africa

Ogni elefante è importante

Il vero problema è il mercato nero di avorio