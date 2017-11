Brasile, si apre la caccia… all’ambientalista

Dal Brasile giunge la notizia di un' altra vittima, l'attivista ambientalista Dionisio Ribeiro. Il 59enne è stato assassinato a pochi metri dall'entrata della riserva di Tinguà. Dionisio Ribeiro è stato tra i fondatori di una riserva al nord dello Stato di Rio de Janeiro, grande 27mila ettari, tra baraccopoli e una zona montagnosa. Lottava contro il contrabbando di animali selvatici e contro lo sfruttamento illegale della palma selvatica che oggi è in pericolo a causa del palmito, una prelibatezza culinaria che si trova all'interno della pianta e che viene estratto abbattendo questa. Ribeiro, con il suo impegno per la riserva di Tinguà, andava anche contro grossi interessi di speculatori edilizi. Negli ultimi mesi aveva ricevuto spesso minacce di morte, ma, come suor Dorothy Stang, assassinata come lui ma due settimane prima, non si è fatto meno determinato nel suo impegno per l'ambiente e per la dignità dei lavoratori della terra. Nel Brasile si sta giocando una brutta partita intorno all'ambiente. Vi si trova la Foresta Amazzonica che nel solo Brasile è grande come l'Europa occidentale e contiene l'ecosistema più ricco del pianeta con, tra l'altro, circa 60.000 specie di piante. Questa ricchezza naturale fa gola a molti: così quattro anni fa il Brasile ha presentato dei "progetti di sviluppo" per 40 miliardi di dollari di investimenti, la maggior parte destinati per grandi opere nella foresta. Così oggi la previsione di mettere in piedi 10.000 km di autostrade, gasdotti, pozzi petroliferi, dighe e centrali idroelettriche, concessioni di taglio di alberi e progetti di sviluppo industriale minacciano un'ulteriore distruzione del polmone verde della terra. Di fronte a questa realtà si spiega come la lotta contro gli ambientalisti è diventata più violenta negli ultimi tempi. Rita Imwinkelried