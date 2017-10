Il buco nell’ozono

L'ozono è un gas formato da tre molecole di ossigeno (O3) anziché da due molecole (O2) come il normale ossigeno che respiriamo. Normalmente nell'atmosfera l'ozono è presente in piccole quantità concentrate in una fascia compresa fra i 10 e i 60 km di quota (ozonosfera) e in prossimità del suolo. La funzione dello strato di ozono è quella di formare uno scudo protettivo nei confronti dei raggi ultravioletti. La formazione dell'ozono alle basse quote è dovuta prevalentemente a due ragioni: