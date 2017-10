Il buco nell’ozono

Lo strato di ozono sopra i cieli dell'Antartide sembra stia guarendo. Grazie alle immagini satellitari che la Nasa mette a disposizione ogni giorno, si deduce che quest'anno la media dell'estensione è stata di soli 17,9 milioni di chilometri quadrati, mentre il massimo non ha superato i 21,2 milioni, come Canada, Stati Uniti e Messico messi insieme. Va ricordato che il record storico venne toccato il 24 settembre 2006 quando sfiorò i 30 milioni di chilometri quadrati. Ottimi risultati anche secondo l'Agenzia americana per gli oceani e l'atmosfera secondo cui uno dei motivi risiederebbe nella temperatura più calda registrata negli strati più bassi dell'atmosfera sul continente antartico, oltre che negli effetti positivi derivanti dalla messa al bando dei clorofluorocarburi (Cfc) avvenuta grazie all'entrata in vigore del Protocollo di Montréal nel 1989. Dal prossimo anno verranno messi al bando anche i loro sostituti (Hcfc) nella speranza che ciò contribuisca a rendere irreversibile la chiusura del buco nell'ozono. Secondo Paul Newman della Nasa, "il buco è stato causato principalmente dal cloro prodotto dagli impianti industriali e i livelli di questa sostanza sono ancora rilevabili nella stratosfera antartica. Quest'anno le naturali fluttuazioni atmosferiche hanno portato a riscaldare la stratosfera e a ridurre il buco dell'ozono". Gli scienziati prevedono che il buco, scoperto per la prima volta alla fine degli anni settanta, non si richiuderà prima del 2065. Lo strato di ozono serve a proteggere la Terra dai raggi ultravioletti che, se non filtrati, causano danni sia alle piante, rallentando il processo di fotosintesi clorofilliana, che alla salute delle specie animali, uomo compreso.