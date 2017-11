Continua il più grande programma di scoperta della biodiversità australiana

Il continente australiano è un immenso scrigno che racchiude un’incredibile varietà animale e vegetale che non si trova in nessun altro posto del mondo. L'Australia è rimasta isolata dal resto delle terre emerse e ha pertanto sviluppato una biodiversità unica. Mammiferi che depongono le uova, uccelli simili a dinosauri, pesci dotati di polmoni, gli animali australiani sembrano usciti da un libro di favole e, a quanto pare, le sorprese non sono ancora finite. Il Bush Blitz è il più grande programma per la scoperta di nuove specie animali e vegetali in Australia che ha l’obiettivo di fornire dati scientifici di riferimento che aiuteranno a proteggere la biodiversità. Il programma è stato avviato nel 2010 e da allora ha scoperto circa settecento nuove specie ignote alla scienza e ha raccolto dati e informazioni su specie già note ma poco conosciute. Il progetto sembrava destinato alla conclusione ma grazie ad un accordo con il governo e con la compagnia mineraria BHP Billiton è stato prorogato fino al 2017. Il governo federale e la compagnia mineraria hanno messo a disposizione del Bush Blitz un finanziamento di 12 milioni di dollari.