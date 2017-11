Caccia alle balene, l’Australia multa società baleniera giapponese

Nonostante dal 1986 sia in vigore una moratoria sulla caccia commerciale alle balene emessa dalla Commissione balenierainternazionale (Iwc), il Giappone, in compagnia di Islanda, Norvegia e Isole Faroer, continua imperterrito ad uccidere questi enormi cetacei sfidando la comunità internazionale, ricorrendo al pretesto della caccia per scopi scientifici.

Il Giappone ha esagerato

La battaglia tra Australia e Giappone

Il Giappone viola la legge

Nonostante tutto la caccia continua

Le cause del declino delle balene