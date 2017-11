Polo Nord, caldo record e temperature ai massimi da 115 anni

La temperatura dell’aria nella regione artica non smette di crescere, ed ha raggiunto un nuovo record nel corso del 2015. A confermarlo è un'analisi dell’Arctic Report Card, divisione dell’agenzia americana Noaa (National Oceanic and Atmospheric Administration), secondo la quale “all’interno del circolo polare non erano mai stati raggiunti livelli così elevati da quando le temperature vengono registrate con regolarità, ovvero da 115 anni”.

Caldo record: temperatura media a +3 gradi rispetto al 1900

La calotta glaciale mai così ridotta dal 1979