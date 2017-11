I popoli indigeni del mondo attraverso i 12 mesi dell’anno

We, the people – noi, il popolo – è il calendario 2016 della ong Survival che dal 1969 si batte per la tutela dei popoli indigeni del mondo. Le foto che accompagnano i dodici mesi dell’anno sono le vincitrici della seconda edizione del concorso fotografico annuale di Survival, aperto sia a fotografi professionisti che amatoriali. Il primo premio è andato a Soh Yew Kiat per aver ritratto bambini del popolo indigeno dei Bajau Laut in Malesia, noti come gli ultimi nomadi del mare, la fotografia sulla copertina del calendario.