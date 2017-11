Aggiornamento 23.30 - Il numero delle vittime è salito a cinque, inclusa la persona che ha aperto il fuoco, e i feriti sono almeno dieci tra cui dei bambini. La sparatoria ha coinvolto sette zone diverse della contea di Tehama, compresa la scuola elementare. Secondo alcuni testimoni la violenza sarebbe scaturita da una lite domestica e sarebbe poi degenerata nei confronti di bersagli casuali.

"This is a very tragic event for all of us," Tehama County Assistant Sheriff Phil Johnston says following shooting rampage. https://t.co/igTwHwS2si pic.twitter.com/PgzOpndClH