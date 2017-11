Capodanno “cruelty free”

Che si trascorra a casa con i parenti o al ristorante con gli amici, fuori in piazza o in un comodo salotto, il dilemma dell'ultimo dell'anno è sempre uno solo: «Cosa mi metto?». Se volete trascorrere una notte di San Silvestro all'insegna dei comportamenti ambientali etici, ma senza rinunciare all'eleganza, e non avete ancora scelto cosa indossare, ecco un paio di consigli che fanno per voi.