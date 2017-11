Car-L, come dare una fotocamera in pasto ai leoni

Il fotografo neozelandese Chris McLennan è riuscito a realizzare degli scatti straordinari a un branco di leoni in Botswana grazie all'utilizzo di una fotocamera posizionata su un robot telecomandato a distanza, costruito dall'ingegnere Carl Hansen. L'esperienza, raccontata in un video caricato su YouTube dal titolo "Car-L" meets the lions, è stata davvero entusiasmante. Mandata allo sbaraglio, la fotocamera su quattro ruote è stata accolta con sospetto da leonesse e leoni i cui sguardi sono stati immortalati in foto davvero meravigliose. Poi l'attacco. Una leonessa decide di afferrare la fotocamera e scappare. Dopo un po' di tempo, però, è stata fortunatamente ritrovata in ottime condizioni. E ora noi possiamo goderci questo spettacolo.