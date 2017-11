Caritas, sono 4 milioni e mezzo i poveri in Italia

Nel 2007, all’inizio della grande crisi economica globale, in Italia le persone che vivevano in condizioni di povertà assoluta erano meno di due milioni; oggi , nove anni dopo, sono diventate più di 4 milioni e mezzo. Si tratta, dice la Caritas italiana, di persone che sperimentano “la forma più grave di indigenza, quella di chi non riesce ad accedere a quel paniere di beni e servizi necessari per una vita dignitosa”. Le situazioni più difficili, ancora una volta, sono quelle vissute dalle famiglie del Mezzogiorno, dalle famiglie con due o più figli minori, dalle famiglie di stranieri, dai nuclei il cui capofamiglia è in cerca di un’occupazione o operaio e dalle nuove generazioni. Ma il vero fattore nuovo riguarda l’età degli indigenti: sono sempre di più i giovani a soffrire la fame, e sempre meno gli anziani: “la persistente crisi del lavoro ha infatti penalizzato (o meglio, sta ancora penalizzando) soprattutto giovani e giovanissimi in cerca di una primao nuova occupazione e gli adulti rimasti senza un impiego”, spiega la Caritas.

Al Sud più poveri italiani che immigrati

Un piano pluriennale per lavoro e giovani

Quei 500 milioni nella manovra