Perché servono i caschi blu della cultura

Isis, terrorismo, attentati. Guerra, immigrazione, rifugiati. Siria. Per dirla in gergo giornalistico, alla Borsa mediterranea del turismo archeologico di Paestum, proprio a due passi dall'area dei templi, archeologi e direttori dei musei si sono dimostrati straordinariamente "sul pezzo". Diverse conferenze si sono occupate del conflitto siriano e del ruolo di mediazione culturale delle missioni archeologiche all'estero, dibattendo inevitabilmente sulla recente proposta di creare un corpo di Caschi blu della cultura. Ma cosa sono, questi Caschi blu? Quali compiti avrebbero? Come dovrebbero agire? Servono?

La proposta dei caschi blu

Cosa sono i Caschi blu della cultura

A cosa servono

In copertina foto ©ilVelino