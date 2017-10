Le case colpite dai raid israeliani senza motivo, a Gaza

B'Tselem, un gruppo israeliano per la difesa dei diritti umani, ha criticato le Forze di difesa israeliane (Israel defense forces, Idf) per aver deliberatamente condotto raid aerei sulle abitazioni private dei palestinesi uccidendo centinaia di civili. L’accusa si riferisce ai bombardamenti effettuati sulla striscia di Gaza dall’8 luglio al 26 agosto 2014, durante l’operazione Margine protettivo (Operation protective edge). Raid deliberati. Le forze israeliane, formalmente alla ricerca di terroristi di Hamas, hanno ucciso circa 2.200 palestinesi in 50 giorni, tra cui 500 bambini e 250 donne secondo i dati delle Nazioni Unite basate su fonti non solo palestinesi. L’indagine di B'Tselem ha preso in esame 70 raid che avrebbero causato la morte di 606 persone mentre si trovavano all’interno o nei pressi delle loro case. Tra queste ci sarebbero anche 93 bambini sotto i cinque anni di età.

© Khalil Hamra/AP