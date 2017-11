Stepchild adoption, la Cassazione dice sì anche per le unioni civili

Un minore può essere adottato dalla o dal partner omosessuale del proprio genitore naturale, sempre che l’adozione “realizzi effettivamente il preminente interesse del minore”. Laddove si era fermata la legge sulle unioni civili approvata in Parlamento, vale a dire di fronte alla stepchild adoption, si è spinta invece la Corte di Cassazione, con una sentenza che legittima di fatto (“per casi particolari” come specifica la Corte stessa nel titolo della sentenza) la possibilità di adozione del figlio del partner in una coppia unitasi civilmente.

Cosa dice la sentenza della Cassazione

Un passo avanti rispetto alle unioni civili