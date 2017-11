Cerchi un materiale eco? Ci pensa Matrec

Nato nel 2002 come portale web dedicato ai materiali sostenibili, è oggi uno dei punti di riferimento per designers, aziende, università e centri di ricerca. E oggi compie dieci anni. Un riciclo che crea e dà forma a nuovi materiali e ad oggetti di uso quotidiano. Dalla poltrona in sughero alle plastiche per auto, dall'orologio in legno al pavimento in alluminio aeronautico. Da un'idea dell'architetto Marco Capellini, il data base offre un'intera sezione dedicata ai prodotti e ai numerosi materiali sostenibili, divisi per tipo (alluminio, carta, cotone, plastica) e correlati da schede descrittive che ne riportano la composizione, le caratteristiche tecniche e le applicazioni. Come spiega lo stesso Capellini: "Per quanto riguarda la mia esperienza di consulenza, si evidenzia sempre di più una maggiore attenzione alla ricerca e allo sviluppo di prodotti realizzati con nuovi materiali ambientalmente sostenibili. Innovazione, ricerca e sostenibilità sono tre elementi che le grandi imprese stanno portando avanti in modo molto serio, perché il mercato inizia a richiederlo". Un laboratorio di ricerca permanente, che aiuta le imprese nello sviluppo di prodotti e servizi ambientalmente sostenibili collaborando con centri sparsi in tutto il mondo.

Nuovi materiali, tra PET legno e cotone riciclato