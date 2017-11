I volti vincenti dei lavoratori più poveri del mondo

Da dieci anni il Gruppo consultivo per l’aiuto ai poveri (Cgap) organizza un concorso fotografico annuale che mette in risalto la vita quotidiana e le battaglie che le fasce di popolazione più povere affrontano in tutto il mondo. Sujan Sarka, un insegnante indiano, è il vincitore dell’edizione del 2015, annunciato il 27 ottobre. La sua foto, Paddy Cultivation (Risaia), raffigura una famiglia al lavoro in una risaia nel Bengala occidentale, in India.