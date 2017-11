Che Bio ce la mandi buona

"CHE BIO CE LA MANDI BUONA - Spettacolo di cabaret ecosostenibile. Risate biodegradabili al 97%" è stato scritto da Riccardo Piferi con Diego Parassole - spesso ospite di diversi programmi televisivi di livello: Zelig, Ballarò, ed altri - e con la collaborazione di Carlo Turati e Mario Angioni.



Affronta una serie di tematiche legate all'ambiente e all'ecologia in modo divertente, popolare e per certi versi anche scientifico.



La comicità di Parassole è in grado di miscelare risate e informazioni, battute e cronaca, realtà e finzione, costruendo un percorso che, in questo caso, permette di arricchire la coscienza ecologica degli spettatori.



Lo spettacolo apre un ventaglio di argomenti che riguardano l'ecologia del quotidiano:

Perché continuiamo a bere l'acqua minerale?

Perché il packaging dei prodotti di largo consumo è così esasperato?

Perché lo smaltimento dei rifiuti non funziona?

Perché siamo così consumisti da arrivare a buttare prodotti ancora funzionanti?

Perchè sprechiamo energia?

Ma soprattutto, quali sono le possibili soluzioni?



ORARI:

Mercoledì-Sabato h 20.45

Domenica h 16.00



PREZZI:

Intero 15 €

Ridotti 12 €



www.teatrodellacooperativa.it



Via Hermada 8, Milano - tel. 02.64749997



