Che forza l’energia!

Energetica, quest'anno alla sua quarta edizione, è il convegno annuale, che si tiene a Milano promosso da Repubblica e Somedia, e che affronta le i grandi temi dell'energia, dello sviluppo sostenibile, delle scelte ecocompatibili nei processi d'impresa, la sostenibilità dei trasporti e dell'abitare. In pratica, un grande appuntamento per discutere sulle nuove tecnologie, sul nuovo modo di fare economia, per capire come rendere più efficienti le nostre case, con quali materiali costruirle, oppure quali saranno i carburanti e le fonti energetiche del prossimo futuro, visto che il petrolio costa ormai più di 100 dollari al barile, che il suo costo continua ad aumentare e che non è una risorsa infinita. Le conferenze e gli incontri dell'edizione 2008 si svolgeranno a Milano, a palazzo Turati, martedì 11, mercoledì 12 e giovedì 13 marzo, dalle 9.00 alle 17.00, con l'aiuto di architetti, economisti e scienziati. E il convegno stesso è sostenibile! Energetica 2008, infatti, compensa le sue emissioni di CO2 sostenendo il progetto Costa Rica di LifeGate Impatto Zero.