Chernobyl, 25 anni dopo

Massimo Bonfatti, giornalista, promotore di Progetto Humus Le bugie di Chernobyl. I dati sulla mortalità in Bielorussia oggi ci parlano di un incremento della mortalità da patologie dovute al Cesio 137 e di patologie cardiache correlate. I diversi tentativi di bonificare il terreno non sono riusciti. E il sarcofago sul reattore ha 1000 metri cubi di crepe... Clicca qui per ascoltare Massimo Bonfatti su LifeGate Radio