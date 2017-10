Chi sono gli aspiranti terroristi arrestati tra Lecco e il lago Maggiore

Voleva salire sul ring con una tuta nera ispirata alla bandiera dell'Isis, a "la notte dei campioni", torneo di Mma (“mixed martial arts”, combattimento simile al kick boxing), il prossimo 14 maggio a Seregno. Lo annunciava anche nella foto di copertina di una delle sue due pagine Facebook. Moutaharrik Abderrahim, detto Raim, 28enne cittadino italiano di origine marocchina, è uno dei quattro aspiranti terroristi arrestati dagli uomini della Digos di Lecco, all’alba di giovedì 28 aprile, mentre usciva di casa, in via Panigada per andare a lavorare alla trafileria di Valmadrera dove lo descrivono come un irreprensibile operaio. Sul suo profilo Facebook alterna foto in atteggiamenti da lottatore a teneri ritratti coi figli. Tra gli amici sul social quasi solo nomi arabi; tra i “mi piace”, il Corano.

