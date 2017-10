Chi sono i Greenpeace jaguars?

Elicotteri in volo per filmare gli incendi e fermare i bulldozer nella provincia argentina di Salta, nel nord-est del paese, dove le colture di soia stanno scalzando le foreste naturali. Attivisti in motocicletta - i "giaguari di Greenpeace", così si fanno chiamare - accompagnati da due elicotteri, hanno filmato l'incendio della foresta e bloccato nei giorni scorsi l'opera di distruzione da parte dei bulldozer. "Queste foreste vengono distrutte per coltivare soia destinata agli allevamenti bovini dei paesi più ricchi" ha dichiarato Rex Weyler, uno dei fondatori di Greenpeace, e oggi membro dei "Greenpeace Jaguars". In questa zona il tasso di deforestazione è triplicato negli ultimi anni: le foreste vengono distrutte per coltivare la soia geneticamente modificata della Monsanto, utilizzata per l'allevamento di maiali, pollame e bovini sia in Cina che in Europa. "L'Argentina vuole incrementare le proprie coltivazioni di soia ed arrivare a 14 milioni di ettari. Si tratta, nel 98% dei casi, di soia transgenica: questa pianta non potrebbe infatti crescere naturalmente nelle foreste tropicali argentine, nelle quali vivono invece numerose specie che sono ora a rischio" ha aggiunto Sergio Baffoni, responsabile della Campagna Foreste di Greenpeace Italia.