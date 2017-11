L’accordo sul clima tra Cina e Stati Uniti potrebbe causare un effetto domino

”Oggi sono orgoglioso di poter annunciare un accordo storico”. A presentare l’accordo sulla riduzione dei gas serra è il presidente americano Barack Obama, che in una conferenza stampa a Pechino, ha spiegato le motivazioni del nuovo trattato tra Cina e Stati Uniti per il taglio delle emissioni di gas serra. E storico lo è per davvero. È la prima volta che la Cina, attualmente primo paese al mondo per emissioni annue di gas serra, accetta un accordo che metta per iscritto un limite alle emissioni cinesi: la Cina si è impegnata a raggiungere il picco massimo e iniziare a diminuire i gas serra annui emessi in atmosfera entro il 2030, o anche prima, e a portare la quota di energia prodotta da fonte non fossile al 20 per cento del mix produttivo di energia elettrica entro il 2030. Per gli Stati Uniti l’obiettivo è invece di ridurre le emissioni del 26-28 per cento entro il 2025 rispetto al 2005: il presidente americano ha quindi confermato il target già annunciato nel Climate Summit, la conferenza sul clima promossa dal segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon che si è svolta il 23 settembre.