Cinemambiente 2007, non solo documentari

Ci accomodiamo in poltrona e il proiettore apre le danze con Mbeubeus (si pronuncia Mbubus), documentario girato da Simona Risi in una discarica di rifiuti a Dakar, dove vivono e lavorano duemila persone. Il film racconta la storia di Mame Ngor, uno dei trecento bambini che lavora nella discarica, tra fumi tossici e rifiuti di ogni genere. Qui la macchina organizzativa è ben avviata e la persone che ci lavorano riciclano di tutto. Plastica, metalli vari, legno. Mame racconta di guadagnare, in media, 1000 Cfa (1,52 euro) al giorno, fondamentali per la sopravvivenza della famiglia. Il ritratto è quello di un bambino già cresciuto, che sogna di venire in Italia per lavorare, ma che trova il tempo di giocare con ciò che trova in giro: crea macchinine con il fil di ferro e con una bottiglia di plastica usata, una telecamera. All'ora di cena ci spostiamo per una rassegna di cortometraggi di animazione, sviluppati grazie la tecnologia Flash, usata soprattutto per il Web. I temi sono svariati, dal riscaldamento climatico alla sensibilizzazione sul problema dell'industrializzazione degli allevamenti, al cibo organico contro quello geneticamente modificato. Molti fanno il verso a famosi film del grande schermo. Si va da Meatrix, a Grocery Store Wars (letteralmente Guerre dei Supermercati), dove una banda di verdure animate (i ribelli) combattono contro gli Ogm e i prodotti chimici usati nei prodotti alimentari (l'impero). Cambio di sala e cambio di tema: in concorso per il cinema d'animazione, seguiamo Global Warming, la storia di due pupazzi di neve, che combattono senza tregua per un raggio di sole, non accorgendosi dell'assurdità della lotta. Triste e reale allo stesso tempo, rappresenta i conflitti odierni tra politica ed economia sui temi ambientali. Senza lieto fine però. Tra i documentari internazionali in concorso assistiamo a The Planet, ben girato e con musiche d'effetto, che cattura l'attenzione dello spettatore. Il messaggio finale che lascia? Di questo passo avremmo bisogno di cinque pianeti per soddisfare i bisogni energetici, alimentari, naturali di tutti. È indispensabile cambiare passo ed adeguarsi di conseguenza al cambiamento, di certo il pianeta sarà presto diverso da come lo conosciamo. C'è stato il tempo per rammaricarsi, per sorridere e per riflettere.