La Città della Scienza di Napoli in mostra con Futuro Remoto

L'obiettivo è lo stesso di 28 anni fa: fare della scienza un sapere non solo per esperti ma un’occasione di divertimento e conoscenza per tutti. L’edizione di quest'anno è dedicata al mare, uno degli elementi simbolo di Napoli, che bagna la stessa Città della Scienza.

© Città della Scienza

