"Questo appuntamento, patrocinato dal Comune di Milano e da Expo 2015, segna il grande esordio italiano di Green City, movimento internazionale che promuove una cultura della città sempre più verde.



La città post-industriale sta attraversando una vera e autentica rivoluzione ecologica. I dettami dell'efficienza energetica della produzione di energia alternativa, la trasformazione demografica nonché la sempre maggiore richiesta di un benessere diffuso investono in primis le conurbazioni urbane che oggi ospitano già più della metà della popolazione mondiale.



Al di là di ogni innovazione e di ogni accorgimento tecnologico infrastrutturale il verde assume un ruolo che va ben oltre quello dell'ornamento e del decoro. L'elemento vegetale specie in città costituisce la base di un equilibrato e armonioso sviluppo della vita urbana.



Green city Italia offre un forum come piattaforma per un dibattito di più ampio respiro tra pubblico e privato, singolo cittadino e gruppi di interesse sempre a favore di una città più verde.





PROGRAMMA della conferenza del 10 marzo 2010



Ore 9.15 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

Ore 9.30 SALUTO DI BENVENUTO

ore 9.30 Damiano Di Simine Presidente Legambiente Lombardia, ente promotore "Green Life"

ore 9.45 Anton Berger Presidente ELCA - Europea Landscape Contractors Association

Ore 10.00 GREEN CITY ITALIA UN'OPPORTUNITA' PER LE CITTA' ITALIANE

ore 10.00 Andreas Kipar Presidente Comitato Scientifico Green City Italia

"La città verde del futuro"

ore 10.15 Flora Vallone Direttore Settore Arredo Verde e Qualità Urbana Comune Milano

"Milano verde"

ore 10.30 Rossana Ghiringhelli Presidente Commissione Paesaggio della Provincia di Milano

"Le città verdi nella Provincia di Milano"

Ore 10.45 ASSOCIAZIONI E IMPRESE AL SERVIZIO DELLA CITTA' VERDE

ore 10.45 Miro Siccardi Presidente ASSOVERDE - Associazione Italiana Costruttori del Verde

ore 11.00 Laura Ardito Presidente Dipartimento Ambiente ANCI Lombardia

ore 11.15 Paolo Villa Presidente AIAPP - Associazione Italiana Architettura del Paesaggio

ore 11.30 Gianpaolo Barbariol Past President Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini

ore 11.45 Giovanni Sala Comitato Expo Verde

Ore 12.00 GREEN CITY ITALIA PER LA SALUTE

ore 12.00 Paolo Veronesi Presidente Fondazione Umberto Veronesi

ore 12.15 Luigi Allegra Professore ordinario Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano

ore 12.30 Giuliana Mainardi Responsabile Gruppo Ambiente Roche Italia



Green City Italia ha scelto di aderire al progetto Impatto Zero® di LifeGate: grazie a tale accordo è stato possibile ridurre e compensare le emissioni di CO 2 generate dall'organizzazione dell'evento contribuendo alla creazione e alla tutela di 2.000mq di foreste in crescita in Madagascar. "