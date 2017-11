Quali sono le città più popolose del mondo

I dati del rapporto annuale pubblicato da Demographia comprende classifiche sulla popolazione, sull'estensione e sulla densità demografica delle aree urbane con più di 500mila abitanti. Si tratta di una lista molto lunga e le sorprese non mancano. Stati Uniti e Unione europea, ad esempio, non compaiono tra le prime dieci città che stanno crescendo di più, mentre tra quelle con più abitanti in assoluto c'è solo New York tra i paesi occidentali con 20 milioni e 673mila abitanti. Se si include anche il Giappone, al primo posto svetta il distretto di Tokyo-Yokohama con una popolazione di oltre 37 milioni e 200mila cittadini seguito da Giacarta in Indonesia (26 milioni e 746mila) e il distretto di Seoul che ingloba anche Incheon, in Corea del Sud (22 milioni e 868mila).