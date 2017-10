Classifica: come i Paesi usano le loro risorse naturali

Una nuova classifica si aggiunge ai rapporti che ci consentono una più chiara comprensione di come il mondo sta affrontando la crisi ecologica: la fornisce il Revenue Watch Institute di New York, che ogni anno da qui in poi rilascerà il Resource Governance Index. La grande maggioranza dei Paesi gestisce male le proprie risorse minerarie e di petrolio Più dell'80% dei maggiori esportatori mondiali di petrolio, gas e minerali fallisce nel rispettare "standard accettabili" nella gestione delle loro risorse naturali. Il rapporto usa tutti gli indicatori economici e geopolitici necessari per tracciare problemi politici, ambientali, sociali, di inefficienza e di corruzione. 58 Paesi sono stati analizzati su parametri di trasparenza e rendicontazione dei proventi dalle attività industriali nei settori indicati. L'indice è stato realizzato anche per dare ai Paesi ricchi uno strumento in più per evitare di alimentare la "maledizione delle risorse", il fenomeno per cui molte economie povere, seppur ricche di materiali preziosi, non solo non riescono a trarne vantaggi ma vengono depauperate anche a livello ecologico e lavorativo da chi sfrutta le loro risorse. Una scarsa sorveglianza istituzionale è concausa della crescita lenta di molte economie emergenti. "La vita di oltre un miliardo di persone potrebbe essere trasformata se solo i loro governi imparassero a gestire correttamente le loro risorse, in modo aperto e trasparente" afferma Revenue Watch, presentando il Resource Governance Index. Resource Governance Index: i Paesi poveri L'indice di gestione delle risorse classifica i Paesi in una scala da 1 a 100. La Norvegia è al primo posto con un punteggio nella governance di 98, seguita dagli Stati Uniti con 92. La Birmania ha il punteggio più basso, 4, a un'incollatura dal Turkmenistan. I Paesi vengono giudicati su quattro aree: cornice legale, livelli di trasparenza, controlli dei governi sulle attività nel territorio, capacità di gestione. Solo 11 dei 58 Paesi esportatori è sopra il livello "accettabile" di 70. Secondo Revenue Watch "Oltre metà del campione, 32 Paesi, non raggiunge nemmeno standard di base nella governance delle sue risorse, controllando male o addirittura non controllando". I peggiori paesi sono tra l'altro quelli che basano la propria economia quasi totalmente sui profitti dalle attività estrattive o petrolifere. L'indice cita ad esempio la Nigeria, i cui soli profitti dal petrolio sopravanzano del 60 per cento il totale degli aiuti concessi all'Africa sub-Sahariana nel 2011; la Libia, che pur essendo il secondo produttore africano di petrolio sta dando fondo alle riserve monetarie della sua banca centrale; e la Guinea Equatoriale, che statisticamente ha un reddito procapite maggiore dell'Inghilterra ma tre quarti della sua popolazione vive sotto la soglia di povertà. Revenue Watch fa anche notare i casi dell'Arabia Saudita e dell'Afghanistan, piazzati molto in fondo nella classifica, al 48esimo e 49esimo posto. Resource Governance Index: i Paesi ricchi Ma anche i Paesi alti in classifica non sfuggono a rilievi critici: "Canada, Usa e Australia dovrebbero obbligare le loro compagnie minerarie ed energetiche a non avvantaggiarsi dell'opacità dei molti Paesi dove operano - nota Daniel Kaufmann, presidente di Revenue Watch - ma anche nei mercati domestici devono essere compiuti passi avanti". Kaufmann punta l'attenzione sul Dodd-Frank Act americano del 2010 che richiedeva alle aziende con concessioni pubbliche di dichiarare pubblicamente quanto versano allo Stato per quelle concessioni, ma alcune organizzazioni commerciali stanno ricorrendo a corti federali e locali per evitarlo. Un cambiamento in peggio delle regole, un esempio negativo che, attraverso le politiche delle multinazionali con quartier generale in Usa, potrebbe propagarsi in tutto il mondo.