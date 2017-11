La CO2 va tagliata adesso

Nel 2010, quasi duecento paesi si sono accordati per limitare l'aumento della temperatura media globale entro i due gradi centigradi, soglia oltre la quale, secondo gli scienziati, il cambiamento climatico risulterebbe irreversibile. Ma finora, gli interventi non sono stati sufficienti per raggiungere agevolmente questo obiettivo, così oggi l'annuale rapporto Low carbon economy index di Pwc ci mette davanti a una dura quanto prevedibile realtà: per rispettare l'impegno, bisogna ridurre le emissioni globali del 5 per cento all'anno da qui al 2050. Per dare un'idea della dimensione di questo dato, dal 2000 al 2010 la media annua di riduzione della CO2 è stata dello 0,8 per cento. I paesi europei sono gli unici che possono vantare una media così alta. Regno Unito, Francia e Germania tra il 2010 e il 2011 hanno ridotto le emissioni di gas serra del 6 per cento, mentre gli Stati Uniti si sono fermati al 3,5 per cento soprattutto grazie a un incremento dello sfruttamento di gas naturale al posto del carbone. A preoccupare oggi sono i paesi orientali. Cina, India, Giappone e Australia hanno aumentato le proprie emissioni nonostante le promesse. Gli stessi paesi che due anni fa hanno riconosciuto il problema, a fine novembre si incontreranno di nuovo in Qatar per trovare una soluzione, consci del fatto che il tempo a disposizione sta per finire.