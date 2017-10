Compri un’auto e salvi una foresta

Da oggi si possono proteggere le foreste del Costa Rica, polmoni verdi di primaria importanza per il pianeta, acquistando un'auto in concessionaria. Accade a Sesto San Giovanni, dove ha sede la concessionaria Sesto Autoveicoli, storica e affermata realtà che tratta marchi d'eccellenza quali Audi e Volkswagen. Grazie all'adesione al progetto LifeGate Impatto Zero®, Sesto Autoveicoli garantirà per ogni veicolo consegnato a clienti privati nel 2011, la compensazione delle emissioni di CO2 generate dai primi 2.500 km percorsi attraverso il contributo alla riforestazione di un'area in Costa Rica. Insomma sarà possibile entrare nello showroom, che con i suoi 33.000 metri quadrati di esposizione, grandi vetrate e molto luminoso accoglie ogni cliente, scegliere la propria Audi o Volkswagen ed entrare a pieno titolo a far parte del primo progetto in Italia di compensazione delle emissioni climalteranti. Sesto Autoveicoli offre inoltre un'ampia scelta di veicoli usati e a km 0, oltre al servizio di autonoleggio: Euromobil propone tutta la gamma dei prodotti Audi, Volkswagen e Veicoli Commerciali, per un giorno, una settimana, o più. Tutte le auto e i furgoni proposti da Euromobil sono assicurati e assistiti dal Servizio Mobilità, in grado di garantire assistenza 24 ore al giorno per 365 giorni. Ma il rapporto con il cliente non si esaurisce con la vendita dell'auto: la concessionaria segue il cliente per tutta la vita dell'automobile offrendo il servizio auto sostitutiva, il servizio elettrauto e pneumatici, oltre al servizio carrozzeria e centro revisioni.