Buongiornomilano, la rinomata guida che da anni racconta le eccellenze milanesi in tema di acquisti e cultura del cibo, con la nuova edizione dedicata ad Expo 2015, ha deciso di sposare i valori di sostenibilità promossi da LifeGate aderendo a Impatto Zero® e sviluppando una sinergia unica per la promozione di servizi energetici rinnovabili. Quest’anno, infatti, aderendo alla guida e ai servizi offerti da LifeGate, gli esercenti che sono interessati a farsi conoscere apparendo nel volume e vogliono fare qualcosa di concreto per la tutela dell’ambiente, possono contare, a seconda del tipo di adesione, anche su un “pacchetto di visibilità” dedicato sulle onde del canale musicale FM di LifeGate. La collaborazione tra Buongiornomilano e LifeGate nasce nel contesto della preparazione dell’ottava edizione della guida che sarà dedicata a Expo 2015, le cui parole chiave sono nutrizione, sostenibilità e qualità della vita, temi che sono alla base della selezione operata dalla guida stessa e che rientrano da sempre nella mission di LifeGate. Le guide Buongiornomilano sono ricercate e inedite, raccolgono gli indirizzi da non perdere in città n tema di acquisti, benessere, cultura e "naturalmente" cibo. La raffinata ed esclusiva versione cartacea è supportata dagli strumenti di comunicazione digitale: web, smartphone e tablet. La prossima edizione, BuongiornomilanoEXPO2015, è progettata in funzione della grande manifestazione internazionale che Milano ospiterà e che prevede la partecipazione, nei sei mesi della sua durata, di circa venti milioni di persone. L'uscita di BuongiornomilanoEXPO2015 è prevista per dicembre 2014 e sarà a Impatto Zero®. La CO2 generata dalla produzione della guida sarà compensata con la tutelata di 2125 mq. di foresta in Costa Rica. Buongiornomilano EXPO2015 sarà in vendita presso tutti gli indirizzi presenti nella guida. Per saperne di più buongiornomilano.it