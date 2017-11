Come sta la natura, le conclusioni del Congresso mondiale sulla conservazione

Le specie animali e vegetali si stanno estinguendo ad un ritmo forsennato, dando luogo a quella che gli scienziati hanno definito la sesta estinzione di massa della storia del pianeta. Gli ecosistemi e le risorse naturali, indispensabili per la nostra sopravvivenza (circa 1,6 miliardi di persone, infatti, dipende dalle foreste per la sussistenza), vengono sfruttati senza alcuna logica. I cambiamenti climatici sono una minaccia reale e tangibile e rischiano di alterare il mondo irrimediabilmente. Il mondo è a un bivio, l’uomo deve decidere se compiere l’ultimo passo in direzione dell’abisso verso cui sta correndo a gran velocità o cambiare strada e invertire questa tendenza, non tanto per salvare il mondo, quanto per salvarsi.

Il futuro della conservazione

Proteggere foreste e oceani

Le cattive notizie

Le buone notizie

Natura e progresso umano