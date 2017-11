Al via il primo contest di creativit

Il primo contest di creatività sostenibile, ideato da Angelo Grassi di Ortofabbrica in collaborazione con Romagna Creative District, apre le porte ai giovani creativi che abbiano un'unica idea fissa: l'ambiente al primo posto.



Il bando per partecipare al contest è disponibile sul sito www.romagnacreativedistrict.com e rimarrà aperto fino al 25 luglio 2010. Il concorso vuole dare la possibilità a tutti coloro che operano nei diversi settori creativi, di presentare a Ortofabbrica progetti e oggetti che parlino di ecologia, design e ricerca. L'obiettivo è quello di contribuire a rendere la vita piacevole, piena e di qualità, recuperando valori, tradizioni e metodi produttivi rispettosi dell'ambiente.



Una giuria di esperti composta da architetti, designer, critici d'arte e giornalisti di settore sceglierà, per la finale del contest Ortofabbrica 150 progetti che meglio rispecchieranno valori etici di innovazione, bellezza, eco-sostenibilità e funzionalità.



La prima edizione del contest Ortofabbrica si svolgerà, in concomitanza con gli eventi del Romagna Creative District, dal 1 al 3 ottobre 2010 a Fabbrica, ex cementificio di Gambettola (FC) trasformato da Grassi nel proprio laboratorio di idee, simbolo stesso del generare nuova vita da materiali inutilizzati.

Tra i 150 progetti presenti, la giuria conferirà un premio in denaro del valore di € 3.000,00 come riconoscimento all'ideatore del progetto più rappresentativo della filosofia della rassegna.



Ortofabbrica

Il laboratorio nasce nel 2009 con Angelo Grassi in occasione di Zona Tortona Design, durante il Salone del Mobile di Milano. Un unico "orto" raccoglie diversi linguaggi creativi che parlano di eco-compatibilità e rigenerazione dei materiali. Grazie al successo delle prime edizioni, Angelo Grassi trasforma Ortofabbrica in un vero e proprio brand, diventando un'occasione per dare spazio e visibilità a tutte le forme creative ed artistiche, dall'architettura al design, ma non solo.



Romagna Creative District

Il progetto nasce nel gennaio 2009. Un vero e proprio network della creatività che mette in rete PMI, Istituzioni Pubbliche e private, per promuovere il territorio e la sua dotazione culturale e artistica. Ideato e realizzato grazie alla collaborazione di due aziende (matitegiovanotte.forlì e Soluzioni di Simone Medri) con l'Associazione CNA di Forlì-Cesena e Ravenna è entrato come progetto all'interno degli eventi nazionali nell'Anno Europeo della Creatività e dell'Innovazione.