Conversazione con… Al Gore

Negli Stati Uniti il suo film ha incassato ben 25 milioni di dollari ed è il terzo docu-film più visto di sempre, dopo "Fahrenheit 9/11" e "La marcia dei pinguini". Sky cinema lo ha intervistato per la serie di speciali ?Conversazione con??.

?Sono abbastanza vecchio da sapere che il 'red carpet' degli Oscar è solo un rito ? spiega Gore. Mi sono divertito a stare al gioco, ma sempre mantenendo i piedi ben saldi per terra. Credo che altri meritino questo premio più di me, il regista Davis Guggenheim e i produttori.?

Nell?intervista che va in onda sulle reti Sky Cinema dal 3 aprile in occasione del 37° Earth Day, Gore racconta le sue passioni cinematografiche e le sue amicizie con star sensibili all?ambiente come Cameron Diaz e Leonardo Di Caprio.



?Leo è un mio grande amico ?racconta-. La prima volta che abbiamo parlato della crisi climatica è stato 14 anni fa. Lui era un ragazzino, ma aveva letto il mio primo libro ?La terra in bilico?. Oggi conosce molto bene questo problema, sta realizzando un bellissimo documentario che mi ha mostrato in anteprima.?

Alla domanda se preferisce continuare con il cinema o se mira ancora ad un ruolo in politica, magari ricandidandosi alle presidenziali del 2008, l?ex vice di Clinton rivela: ?Ho avuto solo esperienze positive a Hollywood. Questo progetto ha tirato fuori il meglio da tutti, molti hanno collaborato gratuitamente per cercare di trasmettere questo messaggio, e io sono loro molto grato. Non posso dire lo stesso del mondo politico. Anche se sono orgoglioso del mio passato ci sono cose che non mi mancano!?

Tra le altre iniziative che Gore porta avanti c?è un nuovo network, ?Current tv? che in un paio d?anni ha già raggiunto i 40 milioni di abbonati, grazie ad una nuova formula che fa da ponte tra internet e vecchia tv: ?Sono molto orgoglioso di Current Tv ? spiega -: quello che sta cercando di fare è democratizzare il media dominante, lasciando agli spettatori un ruolo attivo nel crearne il contenuto. Questa è una missione molto importante, ed è anche legata alla crisi climatica, perchè una delle ragioni per cui ci siamo dentro è che la gente è stata in silenzio a guardare, a ricevere soltanto senza partecipare, e questo va cambiato.?

Redazione Ambiente