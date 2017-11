L’Arabia Saudita ridurrà le emissioni di CO2. Ma puntando sul petrolio

A tre settimane dall’avvio della Conferenza mondiale sul Clima (Cop 21) di Parigi, anche l’Arabia Saudita ha annunciato i propri impegni in tema di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra. Il 10 novembre, Riyad ha fatto sapere di voler “evitare” di disperdere nell’atmosfera, entro il 2030, “fino a 130 milioni di tonnellate equivalenti di CO2”. Si tratta di una buona notizia, certamente, ma soprattutto sul piano simbolico. È importante registrare, infatti, che una nazione che ha fondato la propria ricchezza sull’estrazione di petrolio abbia dichiarato di voler contribuire ufficialmente alla lotta ai cambiamenti climatici. A Riyad, d’altra parte, devono aver temuto un isolamento diplomatico in materia ambientale, visto che 157 nazioni (su 195) hanno già annunciato i loro impegni in vista della Cop 21 (l’Arabia Saudita era l’unico tra gli appartenenti al G20 a non essersi ancora pronunciato). In termini, invece, di “peso ecologico”, la decisione saudita appare importante ma non particolarmente decisiva.