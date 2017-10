La Milano-Sanremo a Impatto zero

La storica Coppa Milano-Sanremo, al via l'11 marzo, rinnova la propria vocazione d'amore per i valori culturali-ambientali e aderisce al progetto Impatto Zero® di LifeGate: le emissioni di CO2 prodotte dalla manifestazione verranno calcolate, ridotte e compensate contribuendo alla creazione e tutela di aree forestali. È il terzo anno consecutivo che la manifestazione aderisce al progetto di LifeGate: quest'anno l'intervento le emissioni di CO2 saranno compensate contribuendo alla creazione e tutela di una superficie di 48.500 mq di aree verdi in crescita in Costa Rica, lo stato con la più alta densità di biodiversità al mondo. Un'iniziativa concreta a favore del pianeta che vede MAC Group, società che organizza la corsa, al fianco di LifeGate per ridurre le emissioni di CO2 generate dall'evento. L'organizzazione infatti, si è impegnata a minimizzare l'impatto ambientale della kermesse, adottando comportamenti responsabili che vanno dall'adozione del car-pooling per la mobilità dei partecipanti e dello staff, alla sostituzione - dove possibile - dei materiali plastici o altamente inquinanti con materiali naturali, biodegradabili o riciclati; dallo smaltimento differenziato dei rifiuti, all'utilizzo di cibi e materie prime locali per pranzi e cene a "Km Zero". L'appuntamento per gli appassionati d'auto d'epoca si tiene dall'11 al 13 marzo 2011, con un'edizione ricca di novità. La corsa "green" quest'anno indossa i panni tricolori per festeggiare il 150° anniversario dell'Unità d'Italia (non a caso le auto in gara sono proprio 150). Il programma della manifestazione è ricco di appuntamenti: dopo il prologo di venerdì mattina all'Autodromo di Monza, le auto iscritte si sposteranno in piazza Duomo a Milano per la tradizionale parata e la partenza con arrivo notturno a Torino. Il sabato mattina la carovana riparte alla volta di Sanremo, con arrivo previsto nel primo pomeriggio, per poi dirigersi verso Genova, con arrivo serale. La domenica l'ultimo tratto, da Genova a Milano ed esposizione finale delle vetture in via Montenapoleone e in Piazza del Duomo.