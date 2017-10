Corea del Nord, arrestato giornalista della Bbc: “Non è obiettivo”

Un giornalista della Bbc inviato in Corea del Nord in occasione del settimo congresso del Partito dei Lavoratori, Rupert Wingfield-Hayes, è stato arrestato, interrogato e poi espulso. Il giornalista stava per salire su un aereo a Pyongyang, la capitale della nazione asiatica, assieme a due altri dipendenti dell’emittente britannica, quando è stato bloccato dagli agenti della sicurezza. Condotto in un hotel, è stato sottoposto ad un interrogatorio-fiume (durato ben otto ore) e quindi è stato liberato nella mattinata di sabato, dopo aver firmato una dichiarazione.

Ai giornalisti imposte limitazioni di movimento

Kim Jong-un: “Armi nucleari prova della nostra forza”

Immagine di apertura: ©Ed Jones/Afp/Getty Images