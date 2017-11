Cosa è successo a Bruxelles, capitale d’Europa. Il racconto della giornata del 22 marzo

Due esplosioni nell’area partenze dell’aeroporto internazionale di Zaventem. Poi un’altra, alla fermata della metro di Maelbeek, a circa un’ora e mezza di distanza. È cominciato così, verso le otto del 22 marzo, l’attacco a Bruxelles e al cuore del Belgio dell'Europa, a pochi passi dalle sedi delle principali istituzioni comunitarie. “Abbiamo visto la gente che scappava, sembravano tutti impazziti – racconta a LifeGate Gianfranco B., in transito all’aeroporto di Zaventem e ora bloccato in Belgio – all’inizio abbiamo pensato a un falso allarme. Non sembrava possibile che una cosa simile stesse accadendo in uno dei principali scali internazionali europei”.

I mezzi di trasporto bloccati a Bruxelles

E la capitale d'Europa isolata dal resto del mondo