Cosa è successo a Mina, durante l’Hajj verso la Mecca

Centinaia di persone sono morte in una calca mortale, stampede in inglese, giovedì 24 settembre durante il pellegrinaggio islamico alla città santa della Mecca, l’Hajj. L’incidente si è verificato intorno alle 9 del mattino (ora locale) all’altezza della località di Mina, a cinque chilometri dalla Mecca, in Arabia Saudita. Finora i morti sarebbero 717, almeno 863 i feriti. I soccorritori impegnati a salvare vite sono più di quattromila con 220 ambulanze a fare da spola tra il luogo dell’incidente e le strutture ospedaliere.