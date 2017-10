Cosa resta dopo il Rim fire

Il fuoco ha bruciato oltre mille chilometri quadrati di terreni forestali. All'interno di quest'area esistono zone dove il rogo è stato talmente intenso da eliminare qualsiasi forma di vita. Secondo Jay Miller del corpo forestale degli Stati Uniti il 40 per cento della superficie che si trova all'interno dell'area interessata dall'incendio rimarrà inutilizzabile per molto tempo, mentre per il restante 60 per cento gli alberi hanno subito danni ma sono stati più forti delle fiamme. Sempre secondo Miller, non era mai successo che un incendio trasformasse una regione in un paesaggio lunare. O meglio, non succedeva dalla piccola era glaciale del 1350. Gli scienziati dicono che la mancanza di precipitazioni e il riscaldamento globale hanno influito nella straordinarietà di questa calamità. Per continuare ad avere memoria di quanto accaduto anche in futuro, abbiamo raccolto le immagini più spettacolari e devastanti del Rim fire, cominciato il 17 agosto 2013 e non ancora definitivamente estinto, nella speranza che non accada più nei prossimi secoli.