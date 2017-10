“Creature”, scatti selvaggi

C'è il mistero di come - con che tecnica - il fotografo newyorkese sia riuscito a ritrarre animali di tutto il mondo che si stagliano così nitidamente, su questo sfondo bianchissimo che denuda la loro bellezza, e li fa brillare. Sembrano disegni. C'è il mistero dell'ispirazione. Perché farlo? Perché riprenderli ritagliando inusitatamente le sagome? Un'opera artisticamente unica.

E c'è infine il mistero dell'essenza degli animali: i loro occhi, i magici disegni del manto, e… la loro anima che in questo nitore pare risaltare, come un'aura vitale. Trecento pagine di selvaggio stupore, con tavole tassonomiche e un'introduzione un'introduzione di Graham Nash (quello di Crosby, Still, Nash & Young). Che scrive:

Immortalati contro uno sfondo bianco e spoglio, gli animali svelano l'autentica essenza della vita, in tutto il suo selvaggio splendore. La stupefacente complessità degli animali fotografati da Andrew Zuckerman ci porta difronte a loro, ai loro sguardi lontani o indagatori, alla loro straordinaria bellezza. Sfogliando il libro, scopriamo non solo l'esistenza di un'enorme varietà di creature, ma anche l'innegabile consapevolezza che, come noi, gli animali possiedono un'anima. Guardare negli occhi questi animali, ci mostra la loro personalità e ci pone in una profonda connessione con loro.

Diamo un'occhiata alla Fotogallery (click qui sotto, o a fianco). Un'anteprima?