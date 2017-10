Cresce il lavoro verde

Tante le buone notizie: secondo i dati Isfol, infatti, nell'arco di 15 anni c'è stato un aumento del 41 per cento degli occupati del settore ambientale, che sono passati da 263.000 nel 1993 a 372.000 nel 2008.

E sono sempre di più le donne: la percentuale di "lavoratrici verdi", in questo arco di tempo, è raddoppiata passando dal 12,7 al 25,5 per cento. Secondo il rapporto sono anche la componente più giovane e qualificata del settore (solo il 25 per cento ha più di 45 anni, contro il 49 per cento degli uomini).



Ma quali sono gli ambiti più gettonati, quelli che offrono più possibilità anche ai giovani? Lo abbiamo domandato a Marco Gisotti, direttore della rivista Modus Vivendi ed autore, insieme a Tessa Gelisio, del libro Guida ai green jobs - Come l'ambiente sta cambiando il mondo del lavoro.



"In termini di percentuali, sicuramente le energie rinnovabili. L'Italia negli ultimi due anni e mezzo si è messa in pari con il resto d'Europa, anzi col resto del mondo, anche grazie al conto energia che ha sbloccato fondi e soldi e ha permesso a tutto il settore di investire." Si parla di 30.000 occupati che diventeranno 130.000 nel 2020.



A sorpresa, però, l'ambito che offre più possibilità in termini assoluti è quello delle foreste: 410.000 occupati in maniera diretta, 500.000 occupati considerando l'indotto. "Parliamo sia del contadino, dell'operaio che pianta l'albero, sia" continua il direttore di Modus "di quello che lo sfrutterà, di foreste certificate, di legname che poi viene indirizzato per la produzione di carta senza abbattere nuovi alberi. Un'industria enorme, una grande varietà di professioni."



Come accedere a queste nuove opportunità? Corsi universitari e master si moltiplicano (circa 2.000 all'anno, promossi da oltre 500 enti pubblici e privati) e, dice ancora l'Isfol, con ottimi risultati. Secondo il rapporto, ad un anno dal completamento di un master ambientale, più dell'80 per cento dei partecipanti trova lavoro.