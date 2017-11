Crescere e salvare il clima si può: lo dicono gli esperti di The New Climate Economy

I capitali per gli investimenti necessari per assicurare sia la crescita economica che la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti sono già disponibili, così come le soluzioni tecnologiche e le innovazioni necessarie. I costi iniziali in più si riassorbono grazie alla riduzione dei rischi e alla salubrità dell'economia – oltreché dell'ambiente. Per far crescere l’economia inquinando meno, basta il 4 per cento di investimenti in più. Diverse tendenze e sviluppi emergenti offrono nuove opportunità per accelerare la transizione verso una crescita della ricchezza a bassa CO2. “I Paesi, qualsiasi livello di reddito abbiano, hanno in questo momento l'opportunità di costruire una crescita economica duratura e allo stesso tempo ottenere una riduzione degli enormi rischi derivanti dai cambiamenti climatici”. È quanto sostiene una commissione di esperti che dal 2013 sta lavorando al progetto The New Climate Economy e che ha steso un rapporto esaustivo sul tema, incentrato sei punti. La commissione di esperti Global Commission on the Economy and Climate, è stata voluta dai governi di sette Paesi (Colombia, Etiopia, Indonesia, Norvegia, Corea del Sud, Svezia e Gran Bretagna), e ha però ovviamente lavorato come un organo indipendente. Attualmente ne è a capo Felipe Calderón, già presidente del Messico. Tra le forti, interessanti conclusioni offerte ai governi di tutto il mondo, e su cui si sta ulteriormente lavorando per svilupparle e applicarle, c’è che i capitali per gli investimenti necessari per assicurare sia la crescita economica che la riduzione delle emissioni inquinanti sarebbero già disponibili, così come le soluzioni tecnologiche e le innovazioni necessarie. Ma ora “ciò che occorre è una forte leadership politica, che sappia implementare politiche credibili e consistenti”.

Con il 4 per cento di investimenti in più si può avere un'economia rispettosa del clima

città

territori

sistemi energetici.

Città: più connesse, verso le smart city

Territori: le nuove tecnologie per un'agricoltura più produttiva

Sistemi energetici: le rinnovabili apporteranno il 50 per cento della nuova energia

Le tre direttrici di cambiamento nei tre sistemi